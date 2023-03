Il quartiere Maristella avrà il suo comitato di quartiere: dopo che, un anno fa, la zona era rimasta priva di questo organo a causa della mancanza di candidati, il Comune ci riprova, e sembra che stavolta vi siano una decina di persone interessate. Fino al 5 aprile, in ogni caso, sarà possibile presentare la propria candidatura. Le elezioni si terranno poi tra fine aprile e inizio maggio.

Ma non è tutto: qualcosa si muove anche per quanto riguarda il centro civico, che necessita di una ricostruzione: a questo proposito l’amministrazione organizzerà a breve un’assemblea pubblica per iniziare a costruire un percorso, insieme ai residenti, che porterà entro giugno allo spostamento delle realtà attualmente ospitate dal centro, tra cui il Comitato di Quartiere, il Centro Anziani e alcune associazioni di danza, in modo che l’edificio possa essere abbattuto e ricostruito. Nelle pareti, infatti, l’attuale palazzina ha dell’amianto impacchettato, che andrà bonificato. “In realtà la struttura è stabile, ma per bonificare l’amianto si dovrebbe in ogni caso smantellare tutto, portando a una perdita di funzionalità” sottolinea l’assessore Luca Zanacchi.

D’altro canto i soldi per la ricostruzione già sono stati messi a bilancio per il 2023: 150mila euro, con cui realizzare una struttura prefabbricata, con costi piuttosto bassi. “Vorremmo far iniziare i lavori nel 2023, in quanto il finanziamento è contenuto nel piano delle opere pubbliche di quest’anno” sottolina Zanacchi. “Del resto, essendo un prefabbricato sarà un lavoro più rapido rispetto ad una costruzione da zero”.

LaBos

© Riproduzione riservata