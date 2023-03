Il 2 aprile, Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, è alle porte. A questo proposito l’associazione Accendi il Buio, come ogni anno, vuole accendere i riflettori su un tema ancora molto importante, con una serie di eventi. “Per questo 2 aprile 2023 abbiamo voluto concentrare l’attenzione delle nostre attività sulla scuola, luogo formativo per eccellenza” commentano gli organizzatori. “Il significato di consapevolezza è strettamente legato a quello di conoscenza: conoscere è sapere, se conosci, sai. Come a scuola. Ecco dunque il pensiero da cui nasce la volontà di parlare di autismo nelle scuole. L’Autismo merita di essere incontrato in tutte le sue forme, in tutte le sue mille sfaccettature: l’autismo di ciascuno, le difficoltà delle famiglie, degli autistici, le percezioni e le ambizioni di ogni essere umano che, autistico o meno, vuole il suo spazio nel mondo, vuole vivere esattamente come ogni suo “fratello umano”. L’Autismo a scuola, l’autismo come compagno di banco”.

GLI EVENTI – La settimana che precede il 2 Aprile, l’associazione incontrerà gli studenti di alcuni istituti superiori di Cremona e le classi prime di una Scuola Secondaria di Primo grado, mentre ad alcune classi dell’Infanzia e della Primaria sono stati donati due testi “Martino Piccolo Lupo” e “Nebù non ha paura”, che trattano il tema della diversità, dell’amicizia e dell’inclusione.

“Nelle scuole avremo al nostro fianco Fondazione Sospiro, Roberta Biondini, ragazza con sindrome di Asperger socia di Accendi il Buio, un genitore e gli insegnanti oltre alla nostra amica Cristina Coppola: testimonianze unite per parlare di autismo”.

Il percorso di avvicinamento alle scuole non si esaurisce nel 2 aprile ma continuerà come parte della missione dell’associazione.

Un secondo progetto è il “Vademecum: La bussola dei servizi”, pensato per le famiglie che hanno ricevuto una diagnosi di autismo per il proprio figlio e si interrogano sul da farsi, ma anche per tutte le famiglie che si confrontano con altri tipi di disabilità e devono affrontare i complessi passaggi burocratici che ne seguono, affinché possano conoscere tutte le opportunità e i sostegni disponibili. “Una bussola, un manuale di riferimento per conoscere i servizi a cui potrete accedere e le vie da seguire” commentano ancora da Accendi il Buio. “Conoscere la rete dei servizi e dei progetti fa in modo che questa rete possa diventare un supporto e non una trappola!”

La sera di Sabato 1 aprile, inoltre, il Comune di Sesto promuove una serata di sensibilizzazione alla comunità dal titolo: “Tra Autismo e Realtà”. La Polisportiva Corona, in occasione delle partite di sabato 1 e domenica 2 aprile, ha invitato Accendi il Buio ad entrare in campo con le squadre: i nostri ragazzi e i giovani calciatori porteranno insieme uno striscione per ricordare questa giornata.

Il 2 aprile, infine, sarà una giornata gioiosa e di festa per le famiglie di Accendi il Buio che si ritroveranno presso il Centro Ricreativo di Malagnino per stare insieme. Al pomeriggio alle 15.00 tutti i bambini che vorranno partecipare, potranno assistere insieme ai nostri ragazzi ad un divertentissimo spettacolo di Magia del Mago Beru. E non mancherà una sorpresa emozionante.

