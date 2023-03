La Riserva Naturale del Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara, custodisce gli ultimi 300 cervi italici. Per preservare la sottospecie, i Carabinieri Forestali, il Parco Naturale delle Serre e il Wwf hanno messo in campo un progetto che il rilascio nel parco calabrese ogni anno, per tre anni, di almeno venti esemplari.

