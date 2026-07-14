Cadavere carbonizzato nell’auto in fiamme: tragedia a Castelnuovo Bocca d’Adda

Tragedia a Castelnuovo Bocca d’Adda, dove all’interno di un’auto andata a fuoco è stato ritrovato un corpo completamente carbonizzato.

E’ accaduto nella tarda mattinata di martedì lungo la strada provinciale SP27, vicino all’imbocco del ponte sul Po che porta a San Nazzaro di Monticelli d’Ongina. A segnalare l’auto in fiamme sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

Ma una macabra scoperta è toccata loro dopo aver domato l’incendio: all’interno del veicolo c’era il corpo senza vita di una persona. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Due persone erano presenti sul luogo dell’accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, che non sarebbero rimaste coinvolte nell’incendio.

Le cause del rogo sono ora al vaglio dei Carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e fare luce sulle circostanze che hanno portato al tragico epilogo.

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