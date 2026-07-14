Educazione finanziaria a scuola: mille studenti coinvolti nel progetto di Credito Padano

Da una recente indagine promossa dal Comitato Edufin, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’educazione finanziaria è entrata stabilmente nelle scuole italiane, ma la disponibilità di competenze e di percorsi dedicati resta una delle sfide principali. In questo contesto si inserisce Edu-Cash, il progetto che Credito Padano mette gratuitamente a disposizione degli istituti scolastici di Mantova e Cremona.

Nell’anno scolastico 2025-2026 appena concluso, la Banca ha erogato 70 ore di formazione, coinvolgendo circa mille studentesse e studenti di 10 istituti scolastici di ogni ordine e grado, per un totale di 39 classi. Le attività sono state condotte da 12 educatrici e educatori finanziari della banca, formati attraverso i percorsi offerti dalla Fondazione Tertio Millennio Ets.

Un’attività che continua a crescere: rispetto agli anni precedenti sono raddoppiate le ore dedicate all’educazione finanziaria, mentre il progetto ha esteso la propria presenza negli istituti del mantovano, consolidando al tempo stesso quella nelle scuole cremonesi.

“L’educazione finanziaria è un bene comune” afferma il presidente di Credito Padano, Arnaldo Ghisotti. “Conoscere significa essere più liberi di scegliere. Comprendere il valore del risparmio, il funzionamento degli strumenti di pagamento, i rischi dell’indebitamento o delle truffe online permette alle persone di prendere decisioni più consapevoli e di tutelare meglio i propri interessi. Per questo crediamo che mettere le nostre competenze a disposizione della scuola rappresenti un investimento per l’intera comunità“.

I percorsi sono stati calibrati in base all’età delle classi. Negli istituti secondari di secondo grado gli incontri, sviluppati a partire dai materiali del progetto Finanza Epica! della Fondazione Tertio Millennio Ets, hanno affrontato temi quali il risparmio, il gioco d’azzardo, l’economia civile e circolare, i pagamenti digitali e le criptovalute. Tra le iniziative dell’anno anche l’incontro sul gioco d’azzardo all’IIS Torriani di Cremona, inserito nel calendario italiano della Global Money Week, e l’approfondimento dedicato a blockchain e criptovalute organizzato all’IIS Ghisleri di Cremona con la ricercatrice Giulia Scaffino, ingaggiata per l’occasione dalla Bcc.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, invece, Credito Padano ha predisposto materiali didattici propri, sviluppati dall’Ufficio Comunicazione & Relazioni Esterne in coerenza con le linee guida del Comitato per l’Educazione Finanziaria. Gli incontri hanno affrontato, con un linguaggio adeguato all’età degli alunni, temi quali: la storia della moneta, il valore del risparmio, la formazione dei prezzi, l’economia circolare e il riconoscimento delle truffe online.

Alla base del progetto c’è una scelta precisa: affidare gli incontri a collaboratrici e collaboratori della Banca che operano quotidianamente nel settore. Un approccio che rende più concreto il dialogo con le classi e trasforma ogni appuntamento in un’occasione di confronto reciproco, utile sia per gli studenti sia per chi è chiamato a diffondere competenze finanziarie sul territorio.

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