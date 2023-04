La precedente fidanzata sta con un nuovo compagno ma lui, l’ex, non accetta la situazione e con l’aiuto di due amici, picchia il rivale provocandogli lesioni personali gravissime. I fatti sono venuti alla luce lo scorso dicembre, con la denuncia da parte della vittima ai carabinieri di Soresina, competenti per territorio.

L’uomo era già stato oggetto in passato di offese e minacce ripetute, espresse in maniera diretta durante gli incontri casuali per strada o nei locali pubblici.

L’ex fidanzato della sua compagna, spalleggiato da due amici, aveva iniziato a seguire la coppia minacciandola di ritorsioni e consigliando alla donna di lasciare l’attuale fidanzato per evitare più gravi conseguenze.

A fine settembre scorso il fatto più grave. E’ sera quando l’ex fidanzato chiama il rivale per chiarire la vicenda. All’appuntamento però si presenta con due amici che immediatamente aggrediscono violentemente il nuovo compagno, prendendolo per il collo e gettandolo a terra. Viene anche colpito con calci e pugni e con una spranga lo colpiscono a una gamba e a un braccio.

L’uomo viene portato all’ospedale di Cremona dove gli vengono riscontrate le fratture del braccio e della gamba oltre a varie contusioni. Si rende necessari l’intervento chirurgico per rimediare alle fratture: alla fine la prognosi risulta di ben sei mesi.

La denuncia ai Carabinieri è stata presentata congiuntamente dall’uomo e dalla fidanzata. Nel farlo, hanno anche riferito che dopo quella spedizione punitiva hanno paura di uscire di casa per timore di incontrare gli aggressori per la strada, e hanno pertanto dovuto cambiare le loro abitudini di vita.

I militari di Soresina, che avevano già denunciato i tre aggressori per lesioni personali aggravate e per porto e detenzione di oggetti atti ad offendere, hanno effettuato le verifiche del caso, in base alle quali l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento alla coppia nei confronti dei tre uomini e l’obbligo di allontanarsi in caso di incontro casuale per strada. Una soluzione che – si spera – possa dare un po’ di tranquillità alla coppia. gb

