Le telecamere della trasmissione Agorà di RaiTre sono state a Cremona ieri pomeriggio per tornare a parlare delle difficoltà che incontrano i Comuni nello stendere i progetti del Pnrr, nel seguirne l’evoluzione e soprattutto nel portare a casa gli appalti, visto l’intasamento di lavori in cui si trovano a lavorare progettisti privati e imprese edili.

Lo spunto è stato la nostra intervista di qualche giorno fa all’avvocato Lamberto Ghilardi, (leggila QUI) che attualmente segue proprio gli appalti delle prime opere che verranno “messe a terra” dal Comune di Cremona coi fondi del Pnrr, tra cui il restauro di palazzo Duemiglia e il centro civico e scuola primaria del Boschetto. Il primo contributo dell’intervista è stato proprio quello dell’ex dirigente del settore Patrimonio e Appalti del Comune, andato in pensione lo scorso anno dopo una carriera trentennale nell’ente, e subito richiamato come consulente. “Tempesta perfetta”, così aveva definito l’overdose di lavori che si trovano a gestire le figure professionali dell’edilizia a causa di misure come superbonus, bonus facciate ed altro.

A parlare poi è stato il vicesindaco Andrea Virgilio che ha guidato i giornalisti di Agorà in zona via dei Classici, mostrando una delle opere principali che verranno realizzate, il nuovo polo dell’infanzia, al posto della scuola Martiri della Libertà che verrà demolita; e poi gli alloggi popolari di via Vecchia da sistemare e la ex fornace Frazzi da trasformare in sede espositiva.

Infine, sulle sponde del Po, il dirigente dei Lavori Pubblici Giovanni Donadio ha spiegato come gli organici degli enti locali siano in difficoltà ad affrontare non solo i lavori ma anche la parte burocratica dei progetti legati al Pnrr: “Ogni Ministero ha una linea guida differente per quanto riguarda la rendicontazione”, situazione che limita il numero di interventi che l’ente riesce a realizzare. “E questo”, è la conclusione, è un vero peccato“. gbiagi

