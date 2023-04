Oggi, Venerdì Santo, si entra nel vivo delle celebrazioni che precedono la Pasqua. Questa mattina il vescovo Antonio Napolioni ha celebrato in Cattedrale la liturgia delle Ore insieme ai canonici del Capitolo. Alle 18 è prevista l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore, con la diretta sui sociale e su Cremona1, caratterizzata dalla lettura dialogata della Passione e dall’adorazione della Croce.

Infine questa sera alle 21 tradizionale appuntamento per le vie del centro e poi in Duomo con la processione della Sacra Spina, anche qui in diretta su tv e social, quest’anno presieduta dal vescovo Enrico Trevisi, che trascorrerà la Pasqua in diocesi e nella parrocchia di Cristo Re, di cui è ancora parroco, in attesa dell’insediamento a Trieste, il prossimo 23 aprile.

Anche il Sabato Santo inizierà per il vescovo Napolioni con la liturgia delle Ore alle 8.45 in Cattedrale, in attesa della solenne veglia di Pasqua, nella quale saranno conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni adulti. La veglia (diretta tv e social) inizierà alle 21.30 nel cortile del palazzo vescovile con la benedizione del fuoco.

Il giorno di Pasqua alle 9 il vescovo Napolioni celebrerà l’Eucaristia nella casa circondariale di Cremona; quindi alle 11 in Cattedrale presiederà la solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua (diretta tv e social) al termine della quale impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria. Nel pomeriggio, infine, il vescovo sarà al Santuario di Caravaggio per la Messa delle 16.

© Riproduzione riservata