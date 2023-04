Con la Domenica delle Palme si aprono ufficialmente i riti della Settimana Santa. Le principali celebrazioni saranno come sempre presiedute dal vescovo Antonio Napolioni in Cattedrale e, per anziani e malati che non avranno la possibilità di recarsi in chiesa, saranno fruibili anche in televisione su Cremona1 (canale 19) e in diretta streaming sui canali web e social della Diocesi.

Domenica 2 aprile la Messa delle Palme inizierà alle 10.30 nella chiesa di S. Maria Maddalena, in via Realdo Colombo, dove avrà luogo la benedizione dei rami di palma e di olivo. Quindi, in processione, percorrendo via Aporti e via Sicardo, i fedeli raggiungeranno la Cattedrale. L’intera celebrazioni potrà essere seguita in diretta tv e social a partire dalle 10.30.

Giovedì mattina è in programma la Messa del Crisma (in diretta solo sul web), concelebrata da tutti i presbiteri della diocesi che nell’occasione rinnoveranno le promesse sacerdotali. La processione d’ingresso prenderà le mosse alle 9.30 da palazzo vescovile, pertanto i sacerdoti sono invitati a ritrovarsi per tempo presso gli ambienti della Curia, al piano terra, portando il proprio camice personale e la stola bianca. I sacerdoti che ricordano uno speciale anniversario si ritroveranno nella sacrestia delle Messe (di fronte a quel­la dei canonici) dove troveranno la casula a loro disposizione: occorre portare, invece, il camice personale. accanto al vescovo Napolioni ci saranno i vescovi Dante Lafranconi ed Enrico Trevisi. Durante la celebrazione saranno benedetti gli oli santi (leggi per saperne di più) e ricordati gli anniversari di ordinazione: il 70° don Sesto Bonetti e don Franco Perdomini; il 65° don Franco Vecchini; il 60° don Angelo Bravi, don Raffaele Carletti e mons. Giuseppe Perotti; il 50° don Renato Onida; il 25° don Massimo Cortellazzi, don Alberto Martinelli, don Andrea Spreafico e don Pier Altero Ziglioli. Non mancherà poi un ricordo dei presbiteri defunti nell’ultimo anno: don Enrico Ferrari, don Anselmo Gorni, don Sergio Lodigiani, don Sergio Maffioli, don Ennio Asinari e don Silvano Rossi. Al termine della celebrazione sacerdoti e diaconi sono invitati a ritrovarsi in Seminario per il pranzo (comunicando la propria presenza entro il 4 aprile al centralino della Curia: tel. 0372-495011). Con una lettera inviata all’intero clero il vicario generale ha invitato i sacerdoti alla partecipazione (il testo integrale).

Alle 18 del Giovedì Santo, poi, il vescovo presiederà in Cattedrale la Messa in Coena Domini (diretta tv e social) con il tradizionale gesto della lavanda dei piedi, ripristinato dopo la pandemia. Al termine della Messa il Santissimo Sacramento sarà portato nella cappella della riposizione, dove si alternerà la preghiera serale di singoli e gruppi.

La giornata del Venerdì Santo si aprirà per il vescovo con la liturgia delle Ore presieduta alle 8.45 in Cattedrale insieme ai canonici del Capitolo. Alle 18 ci sarà quindi l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore (diretta tv e social), caratterizzata dalla lettura dialogata della Passione e dall’adorazione della Croce.

Nella serata del Venerdì Santo, alle 21, per le vie del centro si svolgerà la tradizionale processione cittadina della Sacra Spina (diretta tv e social), quest’anno presieduta dal vescovo Enrico Trevisi, che trascorrerà la Pasqua in diocesi e nella parrocchia di Cristo Re, di cui è ancora parroco, in attesa dell’insediamento a Trieste, il prossimo 23 aprile.

Anche il Sabato Santo inizierà per il vescovo Napolioni con la liturgia delle Ore alle 8.45 in Cattedrale, in attesa della solenne veglia di Pasqua, nella quale saranno conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana a tre catecumeni adulti. La veglia (diretta tv e social) inizierà alle 21.30 nel cortile del palazzo vescovile con la benedizione del fuoco.

Il giorno di Pasqua alle 9 il vescovo Napolioni celebrerà l’Eucaristia nella casa circondariale di Cremona; quindi alle 11 in Cattedrale presiederà la solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua (diretta tv e social) al termine della quale impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria. Nel pomeriggio, infine, il vescovo sarà al Santuario di Caravaggio per la Messa delle 16.

