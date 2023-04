Dopo una prima gara andata deserta, sembra essersi sbloccata la procedura per l’esecuzione dei lavori sulle facciate di palazzo dell’Arte e su parti della pavimentazione. Il Comune sta da tempo cercando una ditta per realizzare gli interventi di restauro delle soglie in marmo delle finestre del palazzo, dei basamenti delle colonne all’ingresso e di alcune parti dei pavimenti. Lavori con importi base di 179mila euro, per cui era stata indetta una procedura negoziata com scadenza il 20 gennaio scorso: delle nove ditte invitate dal Comune, nessuna si era presentata.

L’ente ha quindi proceduto a un avviso pubblico di avvio indagine di mercato e stavolta sono giunte numerose offerte: come prevede la procura, ne sono state estratte dieci, che adesso verranno invitate a presentare la propria offerta.

L’esterno di palazzo dell’Arte, sede del museo del Violino e dell’auditorium Arvedi, presenta numerose criticità all’ingresso di piazza Marconi, mentre dal lato di via Bell’Aspa si sono verificati nel passato distacchi di parti delle lastre in marmo delle soglie.

