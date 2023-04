Grave incidente, questa sera verso le 20 lungo la Codognese, all’altezza dell’incrocio che da una parte conduce a Grumello e dall’altra a Crotta d’Adda. Almeno tre i veicoli coinvolti, un suv e una Fiat Panda, quest’ultima semidistrutta, rimaste sulla carreggiata; e una terza utilitaria finita in un campo diversi metri più in giù. Quattro le persone ferite, tutti uomini di 39, 48, 62 e 79 anni, soccorsi da tre ambulanze: Croce Verde di Cremona, Padana Soccorso e Croce Rossa di Codogno. Per una persona in particolare le condizioni apparivano inizialmente critiche, ma poi si sono rivelate fortunatamente meno gravi. Sul posto agenti della Polstrada e i Vigili del fuoco. Il traffico ha subito qualche modesto rallentamento.

