Il Piano Lombardia si arricchisce di ulteriori 40 milioni di euro per 239 progetti in tutta la Regione: è il cosiddetto “Piano Marshall” approvato con delibera da regione Lombardia. Nella suddivisione territoriale tuttavia Cremona, dopo Sondrio, è la provincia che riceverà meno denaro, per l’esattezza 556mila euro. In particolare, sono sei i progetti in cui verranno investite queste somme. Gli interventi più consistenti riguardano per 190mila euro il comune di Casteldidone per la manutenzione straordinaria con allargamento della sede stradale di Via Miglioli; e il comune di Campagnola Cremasca che ottiene 165mila euro per l’ampliamento e riqualificazione di un’area aggregativa polifunzionale.

I restanti 200mila euro messi a disposizione dalla Regione vengono ripartiti tra altri 4 comuni: 90mila euro Pandino, per la manutenzione straordinaria dell’area parco comunale; 50mila ad Agnadello per la realizzazione di un’area giochi. Ancora, 45mila euro a Trescore cremasco per la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale e altri 16mila, sempre allo stesso comune, per l’installazione di un sistema di videosorveglianza comunale.

