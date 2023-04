Lo sfratto dell’Apac l’Associazione di protezione animali dall’ex monastero di san Benedetto a Cremona, pone il grande problema di chi si occuperà dei gatti in questo periodo transitorio che li separano dal trasferimento nell’oasi felina di via Brescia. Il Comune è responsabile degli animali e del loro benessere e per questo ha avviato delle interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti nella vicenda al fine di tutelare i gatti randagi.

