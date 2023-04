V per vittoria per la Cremonese, la seconda consecutiva – mai era accaduto in stagione . e che apre scenari insperati per la squadra di Davide Ballardini.

L’1-0 con cui i grigiorossi hanno piegato l’Empoli grazie al gol di Cyriel Dessers dopo neanche 5’ di gioco mette pressioni alle rivali.

È infatti un Venerdì dolce quello grigiorosso: al successo contro i toscani ha fatto seguito il tonfo interno dello Spezia contro la Lazio seconda: ora i punti di distacco dal quartultimo posto sono 7.

Ballardini e i suoi ragazzi non andranno allo zoo comunale, ma passeranno comunque un weekend per vedere l’effetto che – fa sugli altri – la rediviva Cremonese che prova a mettere pepe sul campionato.

Il Verona è a +4 sui grigiorossi e oggi si trova davanti il Napoli dominatore di questo campionato. Il Lecce potrebbe trovarsi incredibilmente risucchiato nella lotta per non retrocedere se, dopo 5 ko consecutivi, non dovesse battere nemmeno la Sampdoria ultima che tale rimarrà a prescindere da quel che farà contro i salentini.

Anche perché poi la Cremonese si troverà ad affrontare allo Zini sia i gialloblù che lo Spezia: una doppia chance per ottenere Vendetta rispetto alle gare di andata in cui i grigiorossi avevano raccolto solo un punto al Picco e nessuno al Bentegodi.

Vittoria, Venerdì, Verona e Vendetta, cui si aggiunge Vita: le 5 parole che accompagnano la Cremonese in questo weekend post pasquale in cui i grigiorossi hanno trovato nuova Vita. Certo l’impresa salvezza rimane ardua, ma i grigiorossi vogliono giocarcela fino in fondo. E stanno sparigliando le carte nelle zone basse dalla classifica.

