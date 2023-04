Francia, Macron: “Riforma pensioni in vigore da autunno”

(Adnkronos) – La riforma sulle pensioni verrà applicata ”in modo graduale, dall’autunno” in Francia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron durante un discorso alla nazione, durante il quale si è chiesto se ”questa legge è stata accettata? Ovviamente no”. Macron ha quindi chiesto ”un nuovo patto sul lavoro” dicendo che ”la porta è sempre aperta ai sindacati”, mentre ha sottolineato che ”la risposta” alla crisi sociale “non può essere né nell’immobilismo, né nell’estremismo”.

Il presidente francese, in tema di migranti, ha detto di voler rafforzare il ”controllo sull’immigrazione clandestina”, mentre il disegno di legge in merito resta in discussione. Per Macron, inoltre, occorre ”integrare meglio chi entra nel nostro Paese”.