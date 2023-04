Clima, il Parlamento Europeo approva la carbon tax

Il Parlamento europeo ha dato il via libera ai tre pilastri chiave del pacchetto “Fit for 55”, la strategia per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.I testi adottati dall’Eurocamera riguardano la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni, che includerà il trasporto aereo e marittimo, il Fondo sociale per il clima e la carbon tax.

sat/gsl