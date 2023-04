È stata pubblicata sul sito del comune di Cremona la manifestazione di interesse per l’ammissione al Gruppo comunale dei volontari di protezione civile del capoluogo.

Cremona avrà così un gruppo di volontari di protezione civile, che entrerà nella rete regionale, per prestare soccorso nelle situazioni di emergenza quali alluvioni, terremoti, ma anche, in circostanze dove sono messe in pericolo la salute e la sicurezza pubblica.

I membri dovranno partecipare alle attività di addestramento e di formazione oltre a quelle informative verso la popolazione sulla preparazione al rischio. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell’unione europea e anche i non comunitari; porte aperte anche ai minorenni, che però non saranno impiegati nelle attività d’emergenza. Possono aderire anche i dipendenti comunali, ferme restando alcune incompatibilità di legge. Per diventare volontari effettivi bisognerà partecipare ad un corso e superare un periodo di prova di sei mesi, dopodiché sarà il sindaco ad attribuire la qualifica. Ci sarà tempo fino al 30 maggio per fare domanda.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata