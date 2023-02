Nasce anche a Cremona città, per la prima volta, un gruppo di volontari di protezione civile, che entrerà nella rete regionale, per prestare soccorso nelle situazioni di emergenza quali alluvioni, terremoti, ma anche, come abbiamo visto nel 2020 durante la pandemia, in circostanze dove sono messe in pericolo la salute e la sicurezza pubblica.

Oggi in commissione Ambiente è stato approvato il regolamento sulla base del quale opererà il gruppo, che vede già alcune persone interessate a partecipare. A Cremona esiste già il Circolo Atlante, specializzato nel recupero delle opere d’arte in occasione di calamità naturali, ma non si è mai costituito in associazione e quindi non è iscritto al registro regionale.

Nel testo, che poi dovrà passare in consiglio comunale, sono elencati obiettivi e caratteristiche che dovranno avere i volontari, e naturalmente le funzioni. AD esempio, oltre alle operazioni caratteristiche di protezione civile, i membri dovranno partecipare alle attività di addestramento e di formazione oltre a quelle informative verso la popolazione sulla preparazione al rischio.

Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell’unione europea e anche i non comunitari; porte aperte anche ai minorenni, che però non saranno impiegati nelle attività d’emergenza. Possono aderire anche i dipendenti comunali, ferme restando alcune incompatibilità di legge. per diventare volontari effettivi bisognerà partecipare ad un corso e superare un periodo di prova di sei mesi, dopodichè sarà il sindaco ad attribuire la qualifica.

L’associazione avrà un’assemblea che eleggerà un consiglio direttivo al cui vertice ci sarà un coordinatore per tenere i rapporti e organizzare i lavori.

Sarà il Comune a fornire attrezzature e mezzi oltre alla sede: con ogni probabilità sarà allestita nelle ex serre comunali, sul rondò della Paullese. gb

