Ha preso il via ufficialmente questa mattina, sabato 22 aprile, la 12^ edizione dell Invasioni Botaniche, preceduta dalla consueta cena di gala di presentazione tenutasi giovedì 20 aprile.

Un’edizione da vivere con il “naso all’insù”: è infatti il balcone il grande protagonista del 2023. Fiori, dunque, al centro, ma anche piante, artigianato e proposte per la casa, oltre ad una sezione food. Il progetto Cremona in Fiore realizzato grazie al Comune, ha come finalità la valorizzazione di balconi e vetrine del centro, e prevede la donazione di 300 cassette fiorite a tutte le attività commerciali della zona e l’allestimento di alcuni balconi già da prima l’inizio della manifestazione.

“I balconi fioriti – spiegano gli organizzatori -, tipici della nostra penisola, abbelliscono le nostre città e ci aiutano a vivere in sintonia con la natura. Durante la pandemia, ci siamo accorti tutti di quanto fosse importante avere un piccolo spazio all’aperto. Trasformare il proprio balcone in uno spazio colorato, ricco di fiori e piante, non è difficile: l’importante è scegliere le essenze adatte e approfittare dei consigli di esperti florovivaisti”.

Gli stand dei circa 90 espositori saranno aperti dalle 9.00 alle 19.00, ma a latere sono in programma diversi eventi. La manifestazione è organizzata da Le Botteghe del Centro e Confcommercio Cremona, oltre che da SGP Grandi Eventi e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

