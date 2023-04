Giovedì 20 aprile a Palazzo Trecchi a Cremona appuntamento con “Ore 20 sul balcone”, serata inaugurale de “Le Invasioni Botaniche” con Dj set in vinile, in collaborazione con Linea Giardino. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Città di Cremona. Balconi fioriti e inno alla gioia: trasformare i propri balconi in spazi colorati, ricchi di fiori e piante può aiutare a vivere in perfetta sintonia con la natura: con i consigli dei florovivaisti si potrà diventare dei super pollici verdi.

