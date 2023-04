Durante il servizio di controllo del territorio negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno rinvenuto e sequestrato circa 70 grammi di cocaina, nascosti in una siepe, suddivisi in diversi sacchetti. La perlustrazione è avvenuta alle 4,30 della notte del 27 aprile, nelle zone abitualmente frequentate da spacciatori e tossicodipendenti. Un controllo specifico è stato fatto all’interno di un edificio abbandonato in una via della periferia est della città, in passato già frequentato da consumatori di droghe. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

