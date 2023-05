Egregio direttore,

la scorso settimana avevo notato i cartelli stradali in via Piave e via Montello con i quali veniva annunciato l’imminente avvio delle operazioni di potature delle piante e quindi disposto il divieto di sosta.

Avevo chiesto a un’addetta alla potatura se passavano anche da via Ghinaglia con risposta affermativa. Poi dall’oggi al domani sono spariti i cartelli e non si sa più nulla. Come si può vedere dalla foto, le foglie arrivano a lambire le auto e l’insegna della farmacia comunale è completamente coperta. Mi chiedo perchè si sia aspettato tanto ad intervenire su questa strada, ora che la stagione è già inoltrata e probabilmente è stato superato il periodo più adatto per le potature.

© Riproduzione riservata