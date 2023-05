Le fototrappole nel Comune di Sospiro fanno il loro dovere nella lotta all’abbandono scellerato di rifiuti. Martedì pomeriggio sono stati emessi due verbali alla medesima persona per aver, in due giorni diversi, abbandonato i propri rifiuti domestici su suolo pubblico.

La segnalazione all’Agente di Polizia Locale Jessica Bernardi è arrivata dai cantonieri comunali che ogni giorno puliscono le strade.

Il fatto è stato poi accertato dall’impianto di video sorveglianza del Comune di Sospiro che mostra il trasgressore mentre arriva con il proprio veicolo nei pressi di un parcheggio, apre il baule e deposita dei cartoni contenenti plastica, carta, cibo confezionato e altri rifiuti urbani.

La persona, ai sensi del regolamento comunale di Polizia Locale e Convivenza Civile, è stata sanzionata con due multe da 100 euro ciascuna per i due abbandoni.

In corso di accertamento anche un altro trasgressore, probabilmente residente fuori Sospiro, che, sempre come mostrano le fototrappole, scende dall’auto per depositare l’immondizia di casa nel cestino urbano del Comune.

Eleonora Busi

