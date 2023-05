Una testa hip hop cresciuta nei dorati anni ’90. Un passato con il duo di producer Useless Wooden Toys che nel 2012 ha pubblicato il disco “Piatto forte” per EMI Music Italia. Un amore mai domato per la cultura hip hop e la voglia di continuare a produrre, ispirandosi a Danger Mouse, El-P, Statik Selektah, Roccwell, J57 e Gensu Dean. Il 12 maggio, con l’etichetta indipendente La Valigetta, torna sulla scena musicale G.Love, produttore di musica hip hop ed elettronica, nato a Cremona.

Lo fa con un nuovo EP dal titolo “Cassa Rullante Charleston”, composto da quattro brani con featuring che si originano “da amori segreti e di lunga data, amicizie nate in altri percorsi musicali ma anche da nuovi e intensi rapporti digitali”. E allora ecco Rido & Zampa per “Brutti sogni”, Maury B & Kento per “One time”, Oyoshe per “Primo Levi” e EazyFunkyShit per “Questa Musica”. “L’amore per la cultura hip hop è l’unico vero collante che tiene insieme questo lavoro”, il commento di G.Love al nuovo EP. Beats, rhymes and life.

