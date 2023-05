Un appuntamento che si rinnova (è la nona edizione) e che anche quest’anno impegna studenti e professori nella realizzazione di progetti e approfondimenti. È la Notte nazionale dei licei classici, che a Cremona coinvolge il Manin e il Vida. Conosciuta più semplicemente come la “Notte bianca dei Licei”, dalle 18 fino a serata inoltrata propone seminari, mostre, spettacoli teatrali e lezioni alternative.

Un programma ricchissimo per entrambi gli istituti: al Manin, solo per citare qualche esempio, l’approfondimento con la direttrice del Museo Archeologico Marina Volonté, o uno studio sulla coscienza ecologica degli antichi. Al Vida invece si parla di lessico della pace nella cultura greca, o del messaggio di pace di Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. Grande soddisfazione da parte delle rispettive dirigenti scolastiche, Maria Grazia Nolli e Roberta Balzarini. Presente, al momento inaugurale del Manin anche l’assessore alla cultura del comune di Cremona Luca Burgazzi. Giovanni Rossi

