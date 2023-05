7 opere nate dalla mano dall’estro creativo di 26 ragazzi di Anffas Cremona, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività e dei progetti della onlus. Era l’obiettivo di Anffas in arte, asta silenziosa e benefica organizzata dal Rotaract Cremona che si è tenuta in sala Consulta a Palazzo Comunale, alla presenza anche di educatori e famigliari. L’appuntamento è cominciato con un aperitivo per tutti i partecipanti ed è proseguito con gli interventi volti a presentare le attività di Anffas e la storia dell’associazione, per entrare poi nel momento clou con la vendita benefica delle opere. Il servizio di Michela Cotelli

