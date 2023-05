Il tecnico grigiorosso Davide Ballardini ha commentato la vittoria della Cremonese sullo Spezia: “La Spezia ha giocato meglio della Cremonese, ma sottolineo che venivamo da 4 partite in 9 giorni e siamo arrivati un po’ senza energie. Nonostante questo abbiamo sofferto e combattuto, abbiamo tenuto bene il campo e probabilmente è arrivato un premio che avremmo meritato in altre occasioni. Quando loro si sono messi con 4 attaccanti noi ci siamo abbassati un po’, avevamo il dovere di uscire meglio con la palla, ma non abbiamo avuto lucidità. Però c’è stata attenzione e siamo stati attenti, aggressivi, volevamo portare a casa la partita e si è visto, nonostante la bravura dello Spezia”.

“Il premio è arrivato perché alleno dei ragazzi che ci tengono e che non sono superficiali – prosegue Ballardini – vengono al campo per fare il loro meglio. In queste 4 partite il premio è arrivato perché nonostante le difficoltà abbiamo cercato di fare il meglio sempre. Grazie all’atteggiamento che hanno i ragazzi. Non è difficile tenerli concentrati per tutte queste partite ravvicinate, è difficile aver utilizzato tutti i giocatori della rosa, considerando anche che abbiamo perso nelle ultime due partite Tsadjout, Dessers e Quagliata”.

“Il messaggio è molto chiaro: questi ragazzi lottano, finiscono la partita stremati. Io penso che i tifosi della Cremonese vogliano vedere questo, che i giocatori lottino fino allo sfinimento, a prescindere da quello che sarà. Ci devi mettere anche attenzione e gioco, ma vengono dopo l’umiltà che ci mettono i ragazzi. Nel primo tempo arrivavamo sempre dopo e loro avevano gioco facile. Facevamo fatica a chiuderli e quando avevamo palla eravamo lenti e prevedibili – conclude il tecnico – In fase difensiva in ritardo e in fase offensiva prevedibili”.

