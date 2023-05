Il capitano grigiorosso Ciofani, autore di un gol decisivo questa sera, ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn.

“Supereroe? Mi basta esserlo per mio figlio che mi ha chiesto un gol con la maschera e la rete è venuta in una partita così importante. La settimana è stata vissuta con tranquillità e speranza, senza troppa possibilità di allenarsi visti gli impegni con Verona e Milan. Stiamo dando continuità alle prestazione. Sapevamo che dovevamo vincere questa partita e anche che sarebbe stata una gara molto complicata. Ci siamo detti che avremmo potuto soffrire anche con lo Spezia, difenderci per minuti come un pugile all’angolo e poi alla prima occasione far male. Ci sono giocatori della mia età, più forti ma che non giocano. Io sono un giocatore normale e fare gol da capitano, per la squadra che ho contribuito a portare in serie A, e dando così una speranza al nostro campionato non ha prezzo. Ci crediamo. Con la vittoria di stasera ci siamo creati la possibilità di giocarcela”.

© Riproduzione riservata