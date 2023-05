Protagonista a Vescovato domenica 13 maggio a partire dalle 17:30, la rievocazione storica del matrimonio tra Pier Maria Rossi e Camilla Gonzaga, in occasione del 500entesimo anniversario delle nozze.

La corte dei Rossi, accompagnata da sbandieratori e musici, arriverà alla Rocca di Vescovato per incontrare la famiglia Gonzaga, con Camilla pronta ad attendere il suo futuro sposo.

I due raggiungeranno insieme alla corte Piazza Roma, dove ci sarà la lettura del contratto di matrimonio, Giovanni Gonzaga, padre di Camilla, darà poi il via ufficialmente ai festeggiamenti con balli, sbandieratori, musici e tamburi.

Sarà una delegazione del Palio di San Secondo Parmense a creare la rievocazione del matrimonio, un momento per unisce i due Comuni ma non solo, coinvolge due Province e due diverse Regioni così da consolidare e accrescere i rapporti.

Chissà che questo non apra poi alla possibilità in futuro di far partire il Palio delle Contrade di San Secondo, che si terrà quest’anno il primo weekend di Giugno, proprio da Vescovato.

Il fatto storico che viene rievocato avvenne nella primavera del 1523 e interessò le terre che si estendevano tra il Cremonese e la Bassa Parmense, quindi tra l’Oglio e il Po. Camilla Gonzaga era la figlia del primo Signore di Vescovato Giovanni e di Laura Bentivoglio, nata a Mantova intorno al 1500; Pier Maria III de’ Rossi, secondo marchese e settimo conte di San Secondo era figlio di Trolio I e di Bianca Riario nonché nipote di Giovanni de’ Medici detto delle Bande Nere.

Si trattò di un vero matrimonio del secolo che imparentò due casati illustri che dominarono lo scenario storico del Nord d’Italia con illustri incarichi presso le corti italiane ed europee più in vista a partire da quella pontificia.

Camilla, nipote del marchese Francesco II e di Isabella d’Este, portò in dote 6000 ducati suddivisa, secondo le usanze del tempo, in arredi, abiti gioielli e denaro. Il contratto matrimoniale fu stipulato a Mantova il 13 febbraio 1523 e sottoscritto dai contraenti con l’approvazione della famiglia Gonzaga e di Bianca Riario, madre dello sposo. La giovane sposa partita dalla rocca di Vescovato, arrivò, come sostiene il Pochettino, a San Secondo “al primo romper di primavera”.

© Riproduzione riservata