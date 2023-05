È iniziato oggi con due precongress, il Congresso Sivar-Sib 2023, organizzato dalla Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito (Sivar) della Società Italiana di Buiatria (Sib) per la prima volta in veste di co-organizzatori. La manifestazione impegnerà Medici Veterinari e operatori del settore fino a venerdì 12 maggio nelle sale meeting di CremonaFiere. Tra i relatori, nazionali e internazionali, spiccano nomi di alto profilo accademico e istituzionale, individuati dagli organizzatori unitamente a professionisti affermati nella pratica clinica e gestionale.

La partnership Sivar Sib- Con l’edizione 2023 del congresso, debutta in grande stile la partnership siglata lo scorso dicembre tra Sivar e Sib: il tradizionale appuntamento scientifico di maggio è organizzato per la prima volta insieme alla Società Italiana di Buiatria. Per i rispettivi presidenti, Mario Facchi e Eliana Schiavon è “il primo vero grande evento insieme”. Con questo congresso si darà vita a “un grande momento di incontro e di scambio di idee”.

Per la prima volta a CremonaFiere- Un’altra novità di quest’anno è la location congressuale che dalla sede di Palazzo Trecchi si sposta a Cremona Fiere. Con questa scelta, gli organizzatori veterinari sottolineano la sinergia con il polo fieristico cremonese, leader internazionale dell’expo agro-zootecnica e che sta attraversando una grande rilancio fieristico. CremonaFiere si è recentemente innovata nei format e nella logistica, tanto da essere riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico come rappresentante del Made in Italy. Inoltre, la scelta del polo fieristico cremonese si inserisce anche in un progetto di “formazione diffusa” che varca i battenti di Palazzo Trecchi, e che coinvolge nello sviluppo della convegnistica veterinaria il contesto locale, richiamato nel logo congressuale da un violino Stradivari stilizzato.

Aziende e Veterinari si incontrano- L’edizione 2023 del Congresso Sivar-Sib porta in Fiera anche un importante segmento del mercato zootecnico-veterinario, con aziende sponsor ed espositori che porteranno le novità di maggiore rilievo per i professionisti veterinari e per la salute e il benessere degli animali allevati: prodotti terapeutici, diagnostici, vaccini, prodotti nutrizionali, mangimi complementari e tecnologie per l’allevamento. L’area espositiva sarà la sede per occasioni di confronto e di sviluppo professionale.

Due pre-congress per gli under 40- La giornata del 10 maggio è dedicata ai professionisti veterinari under 40 ai quali vengono proposti due workshop pratici dedicati al vitello neonato, e al miglioramento del benessere animale presso l’Università di Lodi, e l’azienda agricola cremonese Quaini-Holstein.

Il Programma scientifico- In quattro sale congressuali, dall’11 al 12 maggio si alterneranno 18 relatori, su temi di stretta attualità pratica. Numerose le comunicazioni brevi tratte dall’esperienza professionale diretta; in programma approfondimenti su patologie e riproduzione nei bovini, emergenze sanitarie nei piccoli ruminanti e una sala dedicata alla specie bufalina. E inoltre aggiornamenti su Classyfarm in ordine all’uso di antibiotici, al benessere animale e alla categorizzazione degli allevamenti per il controllo ufficiale.

L’aggiornamento professionale- Il tema di punta dell’attualità professionale quest’anno è l’uso prudente degli antibiotici nel bovino da latte. Giovedì 11 maggio, nella plenaria organizzata con Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), ai congressisti sarà presentata in anteprima la Linea guida nazionale per l’uso prudente dell’antibiotico nell’allevamento bovino da latte, a cura del Ministero della Salute, realizzate con il coordinamento della Regione Emilia Romagna.

