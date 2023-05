E’ di una vittima il bilancio del gravissimo incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio, lungo la Paullese, poco dopo l’incrocio con la strada che porta a Paderno Ponchielli. Erano da poco passate le 13 quando un’auto Dacia Sandero, proveniente dal Cremasco e diretta verso il Cremonese, si è scontrata con un camion proveniente nella direzione opposta, per poi finire in testacoda a bordo strada. Un impatto violentissimo, che ha praticamente distrutto la metà sinistra dell’abitacolo.

Fin da subito le condizioni del conducente, un 49enne di Palazzolo, sono apparse disperate: inutili i tentativi di rianimarlo messi in atto dai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto con ambulanza e auto medica, e coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona nell’estrazione del ferito dal veicolo. L’uomo, è morto senza riprendere i sensi. Solo qualche contusione, invece, per il conducente del camion. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, affidate agli uomini della Polizia Stradale di Pizzighettone, lo scontro sarebbe stato fronto-laterale. In seguito all’impatto, il mezzo pesante ha rotto lo sterzo, e ha completato la propria corsa al margine della corsia opposta. Quel tratto della Paullese è rimasto chiuso per alcune ore, per consentire i rilievi.

Laura Bosio

