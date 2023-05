Nell’ambito dell’attivazione di azioni concrete per migliorare l’ambiente lavorativo dei dipendenti, inteso quale “comunità lavorativa etica”, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G) del Comune di Cremona, ha redatto la Carta etica del personale dell’Ente, recentemente approvata dalla Giunta comunale.

La Carta etica ha lo scopo di orientare le azioni del personale nei rapporti interni ed esterni, non intende definire obblighi normativi, ma esplicitare il valore dell’agire eticamente nell’ambito del luogo di lavoro, inteso come luogo in cui la persona può fattivamente contribuire al benessere proprio e altrui, assumendo consapevolmente comportamenti corretti e sostenibili, garantendo una sana cultura organizzativa.

Il documento si ispira a valori chiave condivisi, quali la fiducia nei confronti dei colleghi di lavoro e di tutti gli interlocutori portatori di competenze e istanze specifiche, promuove lo spirito di collaborazione nel garantire un contributo al servizio, alle mansioni specifiche e alle attività svolte in gruppi di lavoro dedicati, la professionalità negli scambi reciproci per garantire un processo lavorativo soddisfacente e un prodotto di alto valore sociale e di utilità alla collettività, oltre che l’apertura per una diffusione di informazioni sulle proprie competenze, sull’esercizio delle proprie funzioni e sul funzionamento dei servizi in cui agiscono specifiche responsabilità.

Le ricadute auspicate dovranno favorire comportamenti nelle seguenti aree: la comunicazione interpersonale interna ed esterna; lo sviluppo delle potenzialità e capacità personali di ognuno; il superamento degli stereotipi e pregiudizi; prendersi cura dell’ambiente di lavoro.

L’Assessora alle Risorse Umane Maura Ruggeri, che ha presentato alla Giunta il documento condiviso, ritiene che “Garantire ai cittadini un rapporto con la Pubblica amministrazione con una qualità sempre crescente, sia un obbiettivo strettamente collegato alla qualità delle condizioni e delle relazioni, che le persone si trovano ad agire sul luogo di lavoro. La consapevolezza dell’importanza e del valore del lavoro pubblico, in quanto servizio fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle comunità, sia un elemento fondamentale da coltivare. La Carta etica, finalizzata alla promozione di comportamenti collaborativi e ad una comunicazione interna improntata sempre di più alla chiarezza ed al reciproco sostegno, costituisce indubbiamente un riferimento importante per migliorare i rapporti all’interno dell’Amministrazione comunale e quelli con i cittadini.”

Paola Girelli, presidente del C.U.G. del Comune di Cremona, psicologa responsabile dell’Ufficio Benessere, che ha coordinato il gruppo di lavoro interno coinvolto nella stesura del documento, si ritiene soddisfatta, ed auspica che la Carta etica possa avere un ruolo di miglioramento concreto del benessere di ogni dipendente, così da garantire un clima basato sulla correttezza e trasparenza nelle relazioni e responsabilità di ognuno, favorendo un contributo alla qualità del servizio offerto ai cittadini.

