Le ruspe sono apparse all’improvviso, e hanno iniziato a scavare, proprio accanto all’ingresso dell’ex monastero di San Benedetto, che ospita attualmente la maxi colonia felina gestita da Apac Cremona: una scena che ha lasciato di sasso le volontarie che venerdì mattina si erano recate alla colonia per alimentare i mici.

Dopo un paio di settimane di tranquillità, grazie all’accordo trovato tra Comune, Stauffer e la stessa associazione in merito alla gestione dei felini nei prossimi mesi, ossia in attesa che venga realizzata la nuova oasi felina in via Brescia, ora le gattare si trovano nuovamente in agitazione, anche perché le ruspe hanno spaventato e fatto scappare i gatti che erano alla colonia per mangiare.

E ora si affollano le domande: di che lavori si tratta? Perché uno scavo così imponente, peraltro sradicando piante e arbusti che sono parte integrante del parco? A chiederselo sono le stesse volontarie, ma anche l’assessore Simona Pasquali, che ha dichiarato di non essere al corrente di quanto sta accadendo.

Secondo l’accordo raggiuto dopo l’ultima riunione in Comune, si doveva indivuduare un’area sicura all’interno della struttura in cui spostare i punti cibo, in accordo con Ats, dove alimentare i gatti senza che le volontarie corrano rischi inutili. Accanto a questo, Apac si è impegnata anche a svuotare le stanze del piano superiore, dove attualmente sono radunati i gatti anziani e malati, ma che rappresenta anche la zona più pericolante della struttura.

