Zelensky a Roma, gli ucraini in piazza: “Qui per augurare una vittoria rapida” – Video

(Adnkronos) – “Siamo felici di poter accogliere il presidente dell’Ucraina qui a Roma durante la sua visita lampo. Speriamo riesca a fermarsi un attimo qui con noi. Vogliamo augurare la vittoria al più presto e assicurare che da qui saremo sempre al fianco del nostro popolo e delle forze armate per una pace giusta”. Lo dice all’Adnkronos Oles Horodetskyy, presidente associazione cristiana degli ucraini in Italia, mentre i suoi connazionali riuniti in piazza Barberini sotto a una pioggia battente intonano in coro “assassini russi, fuori dall’Ucraina”.

“Siamo convinti che le visite dei paesi leader mondiali, Roma compresa, siano molto importanti – aggiunge – ai fini di una collaborazione anti-putiniana e di nuovi momenti diplomatici in direzione della pace”. (di Silvia Mancinelli)