Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato la sconfitta arrivata all’Allianz Stadium contro la Juventus: “Nel primo tempo siamo stati ordinati ma poco bravi con la palla, non siamo mai riusciti ad uscire e ripartire. Nel secondo tempo abbiamo lasciato libero Fagioli, lì siamo stati poco bravi nel leggere la situazione, però analizzando la partita non siamo stati puliti e chiari. Potevamo essere più bravi nel ripartire”.

Poi un commento sulla scelta di far partire dalla panchina Ciofani: “E’ stato fuori perché volevamo avere due attaccanti che avessero più profondità. Ciofani ha fatto un tempo, e comunque abbiamo fatto poco in entrambi i tempi”.

“Il gol ci ha messo ancora più pesantezza e demoralizzato – spiega Ballardini – ma questo non deve succedere perché avevamo ancora 35 minuti di partita, però è chiaro che vieni qui con una Juventus motivata, quindi le difficoltà ci sono. Però potevamo avere più personalità, come abbiamo avuto in altre occasioni. Non siamo stati bravi nel mettere in difficoltà gli avversari, poi sul 2-0 ci hanno lasciato giocare”.

Infine un commento sulle speranze salvezza: “Io credo che noi abbiamo un impegno importantissimo sabato contro il Bologna, non vedo oltre a quello, è un impegno difficilissimo. Io non guardo al crederci o meno, io voglio che la Cremonese faccia una bella partita a Cremona contro il Bologna, squadra che sta facendo un ottimo campionato”.

