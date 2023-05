Al via i lavori per il passante Alta Velocità ferroviaria di Firenze

È partita la grande fresa, chiamata Iris, che servirà per realizzare il passante dell’alta velocità di Firenze e che prevede il sottoattraversamento ferroviario della città per 7 chilometri e la nuova stazione Av di Firenze Belfiore. “È un’opera importante per la città, per il Paese e per l’Europa”, sottolinea l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris.

