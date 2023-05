Come di consueto, nel corso del weekend a Cremona sono stati intensificati i controlli sulla circolazione stradale contro la vendita e l’uso di stupefacenti e contro la detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere. E in due occasioni differenti le pattuglie della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura due consumatori di droghe.

Nel primo caso, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 maggio, è stato segnalato un italiano di 25 anni, con precedenti di polizia a carico. Mentre si trovavano a Spinadesco, i militari hanno notato un uomo a piedi e lo hanno controllato. L’atteggiamento nervoso li ha indotti ad una perquisizione che ha permesso di trovare e di sequestrare un grammo di cocaina.

Nella seconda circostanza, la notte del 13 maggio verso le 4, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato in via Massarotti a Cremona un’auto con il solo conducente a bordo e lo hanno controllato. L’uomo, un 20enne, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente 2,2 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato, il giovane segnalato come consumatore. La sua patente sarà ritirata.

Nel pomeriggio di domenica 14 maggio i militari del Radiomobile di Cremona hanno denunciato per porto abusivo di arma un italiano di 31 anni, con precedenti di polizia a carico anche specifici. Poco dopo le 14, al quartiere Po, gli uomini dell’Arma hanno fermato e controllato un’auto con una sola persona a bordo. Si è poi proceduto alla perquisizione del suo mezzo in quanto è stato notato che nel portaoggetti della portiera lato conducente c’era un manganello telescopico in acciaio. Non è stato trovato altro, ma lo strumento da offesa è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo.

