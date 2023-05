Sarà una giornata di grande importanza, quella di venerdì 19 maggio, per la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi (Confagricoltura). Al mattino si svolgerà, nella sala Stradivari di Cremona Fiere, l’assemblea generale, l’ultimo appuntamento della presidenza di Riccardo Crotti. Nel pomeriggio, infatti, si riunirà il consiglio generale per l’elezione del nuovo presidente.

Dopo la parte privata dell’assemblea, chiamata all’approvazione del bilancio, dalle ore 11 è prevista la parte pubblica dal titolo “Dire, fare… coltivare!”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, porterà i suoi saluti in collegamento, lasciando poi il testimone al ministro del Turismo, Daniela Santanché, sempre in collegamento con la sala. Seguirà un confronto per fare il punto sulle sfide del futuro con Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, e con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche agricole.

Sono previsti inoltre gli interventi di Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, e del professor Lorenzo Morelli dell’Università Cattolica, mentre i lavori, moderati dal direttore de La Provincia Paolo Gualandris, saranno chiusi dal presidente Crotti. Sarà quindi l’occasione per un bilancio dei suoi anni di presidenza dell’associazione agricola. Riccardo Crotti è stato eletto presidente della Libera nel maggio del 2019 e dal 2021 è al vertice dell’organizzazione agricola anche a livello regionale. Dopo il rinnovo, i nuovi organi della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi saranno in carica per il triennio 2023 – 2026.

Nel pomeriggio di venerdì quindi si volterà pagina, con l’elezione del nuovo presidente che, come già anticipato da CremonaOggi e Cremona 1, sarà con ogni probabilità Cesare Soldi. Maiscoltore, Soldi è attualmente presidente della Federazione cereali da foraggio di Confagricoltura Lombardia. Inoltre, l’imprenditore agricolo è dal 2017 al vertice dell’Ami, l’Associazione maiscoltori italiani, ed è stato confermato presidente dall’assemblea dei soci nel 2019 e nel 2021. g.lo.

