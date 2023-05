Oleificio Zucchi torna ad essere protagonista a Linkontro, l’appuntamento annuale di NielsenIQ dedicato al networking della comunità del Largo Consumo che si riunisce ogni anno per un aggiornamento professionale e per tracciare la strada verso il futuro prossimo. “Alla radice del tempo che viene: le responsabilità di oggi per un domani migliore” è il titolo della kermesse in programma al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula dal 18 al 21 maggio, alla quale Oleificio Zucchi parteciperà condividendo il suo know-how nella filiera 4.0 dell’evo, che permette a diversi prodotti della storica Azienda cremonese di accedere a importati certificazioni di sostenibilità: ambientale, nutrizionale, sociale ed economica.

A Linkontro, che si pone come momento di riferimento per una filiera – quella del Largo Consumo – che occupa un posto centrale nell’economia italiana e che gioca un ruolo da protagonista nel cambiamento in atto, Oleificio Zucchi porterà il suo progetto pioniere della sostenibilità, nato da una filiera produttiva di eccellenza e trasparente dal campo alla tavola. Sarà altresì l’occasione, per l’Azienda con oltre 210 anni di storia, di sollecitare riflessioni e approfondimenti sulle capacità di creare relazioni forti con i propri stakeholder per rigenerare fiducia e affrontare le sfide odierne.

Oleificio Zucchi presenzierà con il prodotto di punta, che simboleggia proprio questa filosofia sostenibile, l’Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano Sostenibile, che si distingue sul mercato per essere il primo a provenire da una filiera certificata che ne garantisce la sostenibilità in tutto il percorso della filiera produttiva, e gli oli evo aromatizzati al peperoncino, al limone e al basilico, dai profumi e sapori accattivanti, che valorizzeranno i pranzi e le aree salad dressing dei buffet lungo tutta la manifestazione.

“Oleificio Zucchi, grazie alla sua esperienza di oltre 210 anni, continuerà a lavorare in maniera solidale con tutti gli altri attori della filiera, garantendo sempre un prodotto di alta qualità, facendosi pioniere di una filiera sostenibile in un panorama di rinnovata incertezza dovuto alla guerra, all’aumento dei prezzi e alla scarsità delle materie prime come quello attuale.” – dichiara Francesco Tabano di Oleificio Zucchi.

