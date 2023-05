Ultimi giorni per visitare la mostra Pictura tacitum poema. Miti e paesaggi dipinti nelle domus di Cremona, aperta al pubblico al Padiglione Amati del Museo del Violino fino a domenica 21 maggio. La mostra, promossa dal Comune di Cremona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova, racconta, attraverso le decorazioni pittoriche delle residenze dell’élite cittadina, la cultura artistica di Cremona romana, messa a confronto con importanti testimonianze provenienti da Pompei, Ercolano, Ostia antica e da Roma stessa.

Proprio domenica saranno nuovamente presenti in mostra alcuni esponenti dell’Associazione “Praetoriani et Cives Romani” che, come già lo scorso 30 aprile, in veste di guardie pretoriane, potranno intrattenere i visitatori narrando gli aspetti della vita militare e della vita quotidiana in epoca romana, attraverso riproduzioni fedeli dell’abbigliamento, delle armi e degli oggetti di uso comune.

