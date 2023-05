Lo scorso 16 maggio, il nuovo Consiglio di Amministrazione del CO.DI.MA. designato dall’Assemblea per il triennio 2023-2026 ha riconfermato la Presidenza a Giovanni Gorni, imprenditore agricolo 63enne cerealicoltore di Rivarolo Mantovano. Vicepresidente è invece Lucio Compagnoni, imprenditore agricolo 57 enne produttore di pomodoro da industria di Calvatone.

Il CO.DI.MA., Consorzio di Difesa delle produzioni agricole della provincia di Mantova e di Cremona nel corso degli ultimi anni ha garantito la possibilità, ai 5 mila soci aderenti, di stipulare coperture assicurative agevolate con contributi pubblici comunitari, fino al 70% della spesa sostenuta, per gli eventi climatici avversi per le produzioni vegetali, serre, costi di smaltimento ed epizoozie per gli animali. Il valore della produzione è superiore ai 560 milioni di euro e colloca CO.DI.MA., tra i più importanti consorzi di difesa a livello nazionale.

Numeri importanti ed in costante crescita, che evidenziano il forte interesse degli associati verso le assicurazioni agricole e verso il CO.DI.MA. che, in questi anni, ha saputo sempre rispondere positivamente alle esigenze delle imprese agricole, cercando di individuare strumenti innovativi per tutelare i soci nell’ambito della gestione del rischio in agricoltura

Giovanni Gorni, nel sottolineare la propria soddisfazione per il rinnovo dell’incarico, spiega: “i fenomeni climatici avversi sono sempre più violenti ed imprevedibili e purtroppo non si manifestano in un solo rischio, ma sono sempre più caratterizzati da una molteplicità di eventi catastrofali. Purtroppo noi agricoltori stiamo toccando con mano questa dura realtà: sino a qualche settimana fa temevamo che il perdurare della siccità potesse compromettere pesantemente le nostre produzioni ed invece nel corso degli ultimi giorni le tanto attese abbondanti precipitazioni, rischiano di danneggiare irrimediabilmente i nostri raccolti. E’ fondamentale quindi assicurarsi quanto prima, adottando coperture assicurative per tutti gli eventi climatici avversi; negli ultimi 10 anni “le nostre polizze” hanno garantito alle imprese agricole mantovane e cremonesi oltre 130 milioni di euro di indennizzi. Lo strumento assicurativo è di fondamentale importanza per le imprese agricole. Posso ritenermi orgoglioso di quanto portato avanti, anche grazie alla piena condivisione del consiglio di amministrazione ed al prezioso supporto del Direttore Carrara Marco: abbiamo consolidato le coperture tradizionali e con la nostra Associazione Regionale ed Asnacodi Italia abbiamo attivato due importanti fondi mutualistici regionali. Siamo pronti per le nuove sfide e già da quest’anno accompagnare e supportare le imprese agricole nelle attività di gestione del “binomio” polizze agevolate-Fondo Agricat”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è dichiarato disponibile ad un continuo comparto e dialogo con l’Autorità Pubblica al fine di mantenere il sostegno delle aziende agricole per un aspetto così vulnerabile e imprevedibile che è rappresentato dal clima.

