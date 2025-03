La Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia propone per il 2025 un percorso formativo gratuito, chiamato Tourism Lab Academy, rivolto ai titolari e al personale delle imprese del settore del turismo, progettato da ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) in collaborazione con l’Università Telematica Mercatorum.

La Tourism Lab Academy intende accompagnare la qualificazione e lo sviluppo delle imprese dell’intera filiera turistica italiana, con un percorso strutturato su due anni di cui questa è l’annualità base, propedeutica alla seconda, prevista per il 2026, che sarà invece di approfondimento. La formazione rappresenta un aiuto concreto per soddisfare le necessità delle realtà imprenditoriali, assicurando che la struttura organizzativa sia nelle condizioni di riuscire ad andare incontro a una domanda turistica in fase di continuo cambiamento. La Tourism Lab Academy, inoltre, intende consolidare la propria posizione di punto di riferimento qualificato per l’osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore.

Gli incontri, tenuti da professori universitari, copriranno le principali tematiche legate al comparto turistico, spaziando dall’accoglienza professionale alla comunicazione e marketing dell’impresa turistica, con affondi sui temi del budget e controllo di gestione e dei costi e dello storytelling per le destinazioni turistiche, senza dimenticare argomenti più attuali come l’efficienza energetica e l’intelligenza artificiale per il turismo.

Il percorso formativo gratuito sarà erogato online, con un calendario di 10 sessioni di circa due ore ciascuna, a partire da martedì 18 marzo, fino a giugno 2025; tutte le lezioni saranno registrate dando così la possibilità di seguire il corso anche in modalità asincrona nell’apposita piattaforma dell’Università Mercatorum. Le iscrizioni alla Tourism Lab Academy sono infatti aperte fino al 30 Aprile 2025 e i partecipanti potranno seguire le lezioni fino al 30 settembre 2025. Per informazioni: info@isnart.it

