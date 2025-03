Torna al Teatro Ponchielli il tradizionale appuntamento con la comicità de “I Legnanesi” con il nuovo spettacolo Ricordati il Bonsai.

La Famiglia Colombo sarà protagonista, insieme ai personaggi del cortile, di una nuova avventura piena di ritmo e risate, in cui il cortile della tradizione lombarda incontrerà le tradizioni dell’Estremo Oriente.

Cosa fareste se un giorno una cara amica vi chiedesse di andare per un tempo indeterminato in una terra lontanissima ad accudire uno sconosciuto in cambio di una futura cospicua eredità? È quello che viene richiesto alla famiglia Colombo in un tranquillo pomeriggio di “chiacchiere da cortile” da Carmela. Un invito che la famiglia più divertente d’Italia deciderà di accettare, un po’ per onorare l’amicizia e un po’ anche per coronare il sogno di “diventare ricchi”, mettendosi come sempre in gioco in uno dei viaggi più avventurosi e divertenti di sempre.

Così il Giappone, paese del Sol Levante, terra misteriosa e al contempo moderna e futuristica, farà da cornice a una girandola di esilaranti gag che vedranno come sempre protagonisti la divertentissima capofamiglia Teresa, una sfavillante Mabilia e il solito sottomesso Giovanni. Ce la faranno i nostri eroi a rimanere a vivere in una terra così distante e diversa dalla loro o alla fine l’amore per le proprie origini e tradizioni li riporterà a casa? Se conoscete a fondo la famiglia Colombo la risposta la conoscete già!

© Riproduzione riservata