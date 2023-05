Si è spento in serata Amedeo Diotti, presidente dell’Anffas, una delle figure più significative tra coloro che a Cremona hanno aiutato le persone con disabilità a sentirsi parte della comunità. Avrebbe compiuto 77 anni il 5 luglio, era malato e ricoverato in ospedale. Una vera e propria colonna, per quanto riguarda i diritti dei più fragili.

E’ commosso Giorgio Rampi, il suo vice, nel ricordarlo: “Per Cremona ha rappresentato una ‘cannonata’ nel far uscire i disabili dal chiuso delle loro case e dare loro un futuro. Ci siamo conosciuti una quindicina di anni fa e mi ha subito voluto con lui in Anfass. E’ stato veramente tra i primi a Cremona a far emergere la piena dignità delle persone con disabilità e tutte le associazioni che sono sorte dopo sono costole dell’Anfass. Non so ancora come faremo, ma sicuramente Anffas deve andare avanti”.

Proprio Rampi lo aveva ricordato una quindicina di giorni fa all’asta “silenziosa” allestita a palazzo comunale con alcune opere d’arte realizzate da 26 ragazzi dell’associazione, per sostenere le attività: Amedeo non aveva potuto partecipare ma idealmente era lì, nella più recente delle tante iniziative che hanno avuto il merito di far uscire alla luce del sole le potenzialità di chi è più fragile.

