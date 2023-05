Grande cordoglio in città per la scomparsa venerdì sera di Amedeo Diotti, un pilastro dell’associazionismo cremonese votato all’inclusione delle persone con disabilità. Un instancabile ideatore di iniziative attraverso l’Anffas, associazione che ha guidato per tanti anni e che ha fatto da motore anche per la nascita di altre associazioni che perseguono lo stesso scopo.

I funerali si svolgreanno lunedi 22 maggio alle 15 presso la sala del Commiato del cimtero di Cremona.

Così lo ricorda stamattina Rosita Viola, assessore alle Politiche sociali e al Welfare di comunità per il Comune di Cremona: “Caro Amedeo, voglio pensarti con quel tuo sorriso talvolta un po’ sornione, con la forza di un gigante buono, instancabile, determinato, sempre a ricordarci che ‘i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda’. Quante idee, quanti progetti, quante spinte in avanti per i diritti delle persone con disabilità, per la vita di tutti.

Quanti incontri, confronti, nel mio ufficio, all’Anffas, mi chiamavi con l’urgenza di chi pensa grandi cose che a molti sembravano impossibili, ma tu sapevi che si potevano, dovevano fare.

Quanti sogni realizzati, quanti progetti e quanti ce ne sono ancora.

Grazie Amedeo, grazie per averci accompagnato in questi anni pensando insieme una città aperta, inclusiva, solidale. Come assessore voglio ringraziarti da parte di tutta la città.

Grazie amico mio per avermi insegnato le parole che ci salvano, che cambiano il mondo, la fragilità che è in noi ma anche la responsabilità e la speranza. Un abbraccio grandissimo a Luisa e Aurora”.

Una grande perdita per chi lavora in questo settore, sempre bisognoso di persone che si dedicano con altruismo e generosità alla causa dei più deboli, con l’energia e la forza necessarie. gbiagi

