Con il prezzo di 5 euro al giorno, 100 al mese e 900 l’anno, le mense scolastiche delle scuole per l’infanzia e delle primarie cremonesi risultano essere tra le più care della Lombardia. A decretarlo un report pubblicato in questi giorni da CittadinanzAttiva, che analizza i costi delle mense di tutta Italia, facendo la classifica delle più costose e delle più economiche. Sebbene Cremona non sia tra le 10 più economicamente impegnative, si colloca appena sotto. D’altro canto, secondo FoodInsider, negli ultimi anni la città del Torrazzo si è confermata tra quelle che propongono agli studenti i pasti qualitativamente migliori. Insomma, un prezzo che è commisurato alla qualità del cibo.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA – Nella nostra Regione, chi se la passa meglio, economicamente parlando, è Milano, dove i bimbi mangiano con 3,36 euro al giorno, una spesa mensile di 67,2o euro. La città più cara è invece Bergamo, che rientra anche tra le 10 più costose a livello nazionale, con 5,5 euro al giorno, 110 al mese e 990 all’anno. Cremona arriva subito dopo, a parimerito con Lodi, Pavia e Varese.

LA SITUAZIONE IN ITALIA – A livello nazionale il primo posto tra le più care va a Torino per quanto riguarda le scuole per l’infanzia e Livorno per le materne, con una spesa rispettivamente di 1.188 e 1.152 euro annui. La meno costosa è invece Barletta sia per l’asilo sia per le elementari, con 360 euro annui di spesa.

Laura Bosio

