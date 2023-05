“Stasera il treno regionale 2177 delle 18.20 da Milano Centrale, è stato soppresso nella tratta Milano Centrale-Milano Lambrate, per cause non precisate (sicuramente si tratta di una tardata fuoriuscita del treno dal deposito). Il treno è partito da Milano Lambrate con 40 minuti di ritardo, ovviamente nessuna informazione ai viaggiatori che erano in attesa del treno in Centrale, fino a che qualcuno ha optato rassegnato di attendere il treno successivo delle 19.15 che infatti è risultato più frequentato del solito. A Lambrate fino all’ultimo momento non si sapeva neanche da che binario sarebbe partito il treno per Mantova”.

E’ uno sfogo, ma anche un resoconto dettagliato, quello che Andrea Bertolini dell’Unione Trasporto Pubblico Pendolari UTP, ha presentato dopo quanto accaduto martedì sera sulla linea Mantova-Cremona-Milano. “Questo è il benvenuto che il neo assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente dà ai pendolari della linea più deturpata della Lombardia con servizi pessimi, orari non rispettati e quanto altro si voglia aggiungere, dopo l’amara sorpresa della scorsa settimana (con la regia indiretta di Claudia Terzi) di prolungare di altri 10 anni il contratto a Trenord”.

“Ci chiediamo se questo sia da intendersi come altri 10 anni di disagi, soppressioni, limitazioni, disinformazione o se dietro ci sia qualcosa di ben definito, invito Lucente a darne spiegazione. Singolare è anche il comportamento dei loro colleghi di partito Alessandro Beduschi e Paola Bulbarelli, i quali non si sono fatti carico di portare a Lucente i dati di anni e anni di disagi, votando compatti la delibera 300 che ha determinato il prolungamento decennale a Trenord. L’UTP comunque continuerà ad informare la magistratura dei disagi che quotidianamente patiscono i pendolari lombardi”.

