Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì a Ostiano, dove una bambina di otto anni è stata travolta da un’auto. Erano circa le 17,30 quando la piccola, che stava attraversando la strata sulle strisce pedonali, è stata investita da una vettura che non si è fermata. Al volante un 44enne straniero, che procedeva fortunatamente a bassa velocità.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. La piccola, che ha riportato una frattura alla gamba, è stata medicata sul posto e quindi trasportata in elicottero all’ospedale di Cremona. Non è, fortunatamente, in pericolo di vita.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Ostiano, a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. lb

