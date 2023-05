C’è anche la cremonese Carolina Cortellini, cofondatrice di Microdata Group e presidente del consorzio CRIT Cremona Information Technology, tra i destinatari dei premi “Rosa camuna”, l’onorificenza più alta della Regione. Questa la motivazione: “Attraverso le nuove tecnologie di comunicazione e informazione persegue l’obiettivo di migliorare la competitività e il potenziale attrattivo del territorio. Ha dato vita ad un polo tecnologico che è un centro di eccellenza e il punto di riferimento principale dell’economia digitale del territorio”.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 27 maggio alle 18.30 all’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia. Il tradizionale e annuale riconoscimento viene conferito in occasione della “Festa della Lombardia”, che si celebra il 29 maggio, ed è destinato – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale – alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

“Premi – spiega Fontana – istituiti insieme al Consiglio regionale, per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Sono molto felice di riconoscere pubblicamente l’impegno di tante persone che per la Lombardia rappresentano motivo di orgoglio. E per questo è giusto che vengano ringraziate e premiate. Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così, per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.

Quest’anno il Consiglio regionale assegnerà 5 premi Rosa Camuna e 9 Menzioni speciali a fronte di 171 candidature pervenute: a questi si aggiungono i “premi speciali” del residente Fontana.

