Quattro nuovi sacerdoti per la Chiesa cremonese: sono don Andrea Bani (26 anni di Agnadello), Claudio Mario Bressani (40 anni di Caravaggio), Alex Malfasi (29 anni di Castelleone) e Jacopo Mariotti (25enne di Cremona, della parrocchia di Cristo Re). Nella serata di sabato 10 giugno, alle 20.30 nella Cattedrale di Cremona, saranno ordinati presbiteri dal vescovo Antonio Napolioni, che li aveva ordinati diaconi lo scorso 18 settembre al Santuario di Caravaggio in occasione del pellegrinaggio diocesano di inizio anno pastorale e che ha già reso noto le loro destinazioni come vicari parrocchiali in quattro unità pastorali della diocesi: don Bani a Viadana, don Bressani a Sabbioneta, don Malfasi a Castelverde e don Mariotti a Cassano d’Adda.

I futuri sacerdoti saranno accompagnati dai rispettivi parroci in una Cattedrale che vedrà stringersi attorno alle famiglie anche le comunità d’origine e quelle che i quattro diaconi hanno incontrato negli anni di formazione in Seminario. Come sempre attesi numerosi concelebranti, e tra loro anche diversi vescovi: oltre all’emerito di Cremona Dante Lafranconi, saranno presenti anche i vescovi di origine cremonese Enrico Trevisi (a lungo rettore del Seminario e poi parroco proprio di Cristo Re, la parrocchia di don Mariotti, sino all’ingresso come vescovo di Trieste nei mesi scorsi) e Gian Carlo Perego (l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio è originario di Agnadello come don Bani), insieme anche all’amministratore apostolico di Lugano Alain de Raemy (legato a don Bressani).

Dopo la liturgia della Parola, i quattro diaconi saranno interrogati circa gli impegni da assumere come sacerdoti. Poi il canto delle litanie dei santi mentre i quattro giovani si prostreranno a terra. Subito dopo il momento più solenne: l’imposizione delle mani, gesto che sarà compiuto dal vescovo Napolioni, dagli altri vescovi presenti e poi da tutti i sacerdoti. Infine i riti esplicativi: la vestizione con la casula, l’unzione con l’olio del Crisma e la consegna del pane e del vino.

La Messa di ordinazione sarà trasmessa in diretta sui canali web e social della Diocesi di Cremona e in tv su Cremona1 (canale 19) proprio dopo uno speciale del notiziario settimanale Giorno del Signore (per l’occasione anticipato alle ore 20) che darà spazio a una lunga intervista ai quattro giovani.

Domenica 11 giugno, nelle rispettive parrocchie d’origine, i quattro sacerdoti novelli celebreranno le loro Prime Messe: alle 10.30 nella parrocchiale di Caravaggio don Claudio Mario Bressani, alle 11 nella chiesa di Castelleone don Alex Malfasi, alle 17.30 nella chiesa di Cristo Re a Cremona don Jacopo Mariotti e alle 18 ad Agnadello don Andrea Bani.

